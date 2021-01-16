Опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта

Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала в Twitter ролик, посвященный предстоящему реваншу между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Поединок пройдет 6 марта 2021 года. Первый бой, состоявшийся 23 августа, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Поветкин владеет титулом временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и поясом WBC Diamond. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.

В активе Уайта 27 побед и два поражения.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к реваншу с британцем.