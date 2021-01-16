Опубликовано промо реванша Поветкина и Уайта
Антон Борисов
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Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала в Twitter ролик, посвященный предстоящему реваншу между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.
Поединок пройдет 6 марта 2021 года. Первый бой, состоявшийся 23 августа, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.
Поветкин владеет титулом временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и поясом WBC Diamond. В профессиональной карьере он одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью.
В активе Уайта 27 побед и два поражения.
Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к реваншу с британцем.
�� #PovetkinWhyte2 ��@DillianWhyte pic.twitter.com/duQaLEYc2B— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 15, 2021
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