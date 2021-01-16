Рудковская оценила итоги чемпионата России по фигурному катанию

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила итоги чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, сравнимого накала страстей, с тем, что был на льду «Трактор Арены», не было до этого никогда.

Рудковская заявила, что у нее остались вопросы по судейству на турнире, и отметила, что тройка призеров в женском одиночном катании должна была выглядеть по-другому.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала жалобы Евгения Плющенко на судейство во время чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.