Миранчук дебютирует в стартовом составе «Аталанты»

«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 1/8 Кубка Италии против «Кальяри».

Аталанта: Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимсити, Мехле, Миранчук, Малиновский, Муриэль, Фройлер, Пессина, Госенс.



Стоит отметить, что россиянин Алексей Миранчук впервые выйдет на поле с первых минут за команду из Бергамо. Встреча начнется в 23.15 по московскому времени.



Ранее Ольга Смородская прокомментировала игру Миранчука за «Аталанту».