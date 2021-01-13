Плющенко принял вызов на бой без правил с хореографом группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко принял вызов хореографа Алексея Железнякова.

Ранее представитель группы Этери Тутберидзе вызвал бывшего фигуриста на бой без правил, чтобы «заткнуть его поганый рот».

Плющенко считает, что Железняков злоупотребил алкогольными напитками, отмечая старый Новый год.

«Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь», — цитирует Плющенко Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что не понимает, почему хореограф группы Тутберидзе часто обращается к нему. Экс-фигурист предположил, что Железнякову «хочется какой-то популярности».

«Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь. Пускай с удовольствием приезжает. Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил», — добавил Плющенко.

При этом двукратный олимпийский чемпион сказал, что не знает, как выглядит его возможный соперник.

Ранее Железняков обвинил супругу Плющенко Яну Рудковскую во лжи.