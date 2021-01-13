Губерниев оценил выступление российских биатлонистов в спринте

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении российских биатлонистов в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, показавший десятое время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

«Елисеев молодец! У нас все по-прежнему натужно, но движение вверх есть. Хоть и медленно, но есть. У нас в топ-15 два человека с поправкой на состояние Логинова. Команда хоть как-то, но сражается», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира.