Агент Озила хочет видеть своего клиента в «Фенербахче»

Эркут Согут, агент игрока лондонского «Арсенала» Месута Озила, заявил о том, что хочет видеть своего клиента в турецком «Фенербахче», передает beIN Sports Turkey.

«Озил — не просто болельщик «Фенербахче». Он фанатик. Если он и перейдет в турецкий чемпионат, то только для того, чтобы играть за «Фенербахче». Надеюсь, это случится», — сказал Согут.



Напомним, немец выступает за «канониров» с 2013 года.



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