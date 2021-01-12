Уфа может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Пресс-секретарь главы Республики Башкортостан Диана Ихсанова прокомментировала новость о возможной подаче заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Пресс-секретарь главы Республики подтвердила идею подачи заявки на проведение игр.

«Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки», — приводит слова Ихсановой ТАСС.

Отметим, что о желании провести зимние Олимпийские игры 2030 года также заявили Ванкувер (Канада), Солт-Лейк-Сити (Соединенные Штаты Америки) и Саппоро (Япония).

Напомним, что хозяин Олимпиады-2030 будет назван на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году.

Ранее в оргкомитете ЧМ по фигурному катанию заявили об отсутствии угрозы отмены турнира.