Экс-менеджер «Локо» рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Спартака» Кокорина
Карен Саркисян
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Бывший менеджер московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о несостоявшемся переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
По словам менеджера, Кокорина хотел главный тренер «Локомотива» Марко Николич.
Кузьмичев отмечает, что московский клуб договорился о контракте с нападающим, но в последний момент не получилось.
«Сработала политическая воля, наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит», — сказал он.
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