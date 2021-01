НХЛ проведет две игры регулярного чемпионата на озере Тахо

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила в своем Twitter-аккаунте о проведении двух матчей регулярного чемпионата сезона-2020/21 на озере Тахо, расположенном на границе Калифорнии и Невады.

20 февраля на лед выйдут «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а 21 февраля сыграют «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Напомним, что регулярный чемпионат стартует 13 января.

