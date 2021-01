Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду обновил очередное статистическое достижение. Об этом сообщает Opta Sports.

35-летний форвард стал первым и единственным игроков в истории, кто на протяжении 15 сезонов подряд забивает 15 мячей.

Этот рекорд стал возможным благодаря году в ворота «Сассуоло» в матче 17-го тура чемпионата Италии, состоявшемся 10 января.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по числу забитых мячей в официальных играх.

15 - Cristiano Ronaldo is the only player able to score at least 15 goals in each of the last 15 seasons in the top-5 European leagues (since 2006/07). Giant.#JuveSassuolo pic.twitter.com/rS4vlrJkEh