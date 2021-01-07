Головин признан лучшим игроком «Монако» в матче с «Лорьяном»

Полузащитник сборной России Александр Головин признан болельщиками лучшим игроком «Монако» в матче 18 тура французской Лиги 1 с «Лорьяном». Об этом сообщает официальный сайт «Монако».

Напомним, что полузащитник сборной России вышел на замену впервые с августа 2020 года и забил мяч спустя 10 секунд.

Отметим, что Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за € 30 млн в июле 2018 года.

Ранее «Монако» изобразил Головина в образе Николая II.