Губерниев назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».

По его информации, причина неучастия 37 спортсменов в стартах после прибытия допинг-офицеров кроется в банальной бухгалтерии.

«Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная — бухгалтерия Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку, вот и все.

Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две. Болезни, самочувствие, тактические нюансы. Но по документам все должны пройти.

Бухгалтерия и законы Российской Федерации», — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет расследование из-за массового снятия биатлонистов с соревнования «Ижевская винтовка».