Призер Олимпийских игр высказался о проблемах российского хоккея

Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о проблемах российского хоккея, передает Sport24.

По мнению Николишина, отсутствие вариативности в игре сборной России — это проблема детского хоккея в России.

«Поколение канадцев талантливее российского. Посмотрите, какими четкими короткими сменами они играют, как все у них выверено — это настоящая игровая дисциплина», — сказал он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.