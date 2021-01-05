Призер Олимпийских игр высказался о проблемах российского хоккея
Карен Саркисян
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Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о проблемах российского хоккея, передает Sport24.
По мнению Николишина, отсутствие вариативности в игре сборной России — это проблема детского хоккея в России.
«Поколение канадцев талантливее российского. Посмотрите, какими четкими короткими сменами они играют, как все у них выверено — это настоящая игровая дисциплина», — сказал он.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.