Сон Хын Мин опередил Азмуна в голосовании за лучшего футболиста Азии

Футболист английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал лучшим футболистом Азии 2020 года, передает Fox Sports Asia в Twitter.

Стоит отметить, что Сердар Азмун занял второе место. Замкнул тройку сильнейших Жуниор Неграо (83) из корейского «Ульсан Хендэ».



В текущем сезоне чемпионата Англии Сон Хын Мин провел 16 матчей, забив 12 мячей.



The votes have been tallied... and @SpursOfficial's Son Heung-min has - once again - won the Best Footballer in Asia award!



The Korea Republic international has now won the prize for four consecutive years, his vote count of 35% in 2020 is the biggest winning margin ever. pic.twitter.com/AYulFn46HX