Василевский признан лучшим голкипером НХЛ
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан лучшим вратарем по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На втором месте в списке оказался голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хелленбайк, замкнул тройку лидеров вратарь «Бостон Бюинз» Туука Раск.
В рейтинге оказались еще два россиянина — игрок «Даллас Старз» Антон Худобин и хоккеист «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.
Ранее сообщалось, что нападающий «Тампы-Бэй» Кучеров успешно перенес операцию на бедре.