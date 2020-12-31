Футбольный клуб «Ахмат» поздравил болельщиков с Новым годом

Футбольный клуб «Ахмат» поздравил в Twitter болельщиков с Новым годом.

«Хотим вам пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов и счастья. Пусть по воле Всевышнего удастся исполнить все намеченное, а наша команда радует нас красивой игрой и яркими победами! С наступающим, 2021 годом вас!» — говорится в сообщении команды.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский клуб занимает десятое место.



Ранее Леонид Федун поздравил болельщиков с Новым годом.