Футбольный клуб «Ахмат» поздравил болельщиков с Новым годом
Футбольный клуб «Ахмат» поздравил в Twitter болельщиков с Новым годом.
«Хотим вам пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов и счастья. Пусть по воле Всевышнего удастся исполнить все намеченное, а наша команда радует нас красивой игрой и яркими победами! С наступающим, 2021 годом вас!» — говорится в сообщении команды.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский клуб занимает десятое место.
Ранее Леонид Федун поздравил болельщиков с Новым годом.
Дорогие друзья! Хотим вам пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов и счастья. Пусть по воле Всевышнего удастся исполнить все намеченное, а наша команда радует нас красивой игрой и яркими победами! С наступающим, 2021 годом вас! Дала декъала дойла шу керла шерца! ������ ������ pic.twitter.com/yqUxphixju— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) December 31, 2020