Игрок «Зенита» Оздоев назвал цель команды в 2021 году
Андрей Черников
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Игрок петербургского «Зенита» Магомед Оздоев назвал цель команды в 2021 году, передает Sport24.
«У нас было много хороших матчей в 2020 году. Но если выделять один — это домашний с московским «Спартаком» в РПЛ. В 2021 году наша цель — сделать повторно требл», — сказал Оздоев.
В сезоне 2019/20 сине-бело голубые выиграли чемпионат России, национальный Кубок и Суперкубок страны.
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