Игрок «Зенита» Оздоев назвал цель команды в 2021 году

Игрок петербургского «Зенита» Магомед Оздоев назвал цель команды в 2021 году, передает Sport24.

«У нас было много хороших матчей в 2020 году. Но если выделять один — это домашний с московским «Спартаком» в РПЛ. В 2021 году наша цель — сделать повторно требл», — сказал Оздоев.

В сезоне 2019/20 сине-бело голубые выиграли чемпионат России, национальный Кубок и Суперкубок страны.



Ранее Евгения Медведева рассказала, какие подарки просила у Деда Мороза.