Футболист сборной России по футболу Георгий Джикия рассказал о своей реакции на перенос Евро-2020.

«Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнесся с пониманием, потому что тяжелая ситуация и в стране, и в мире», — сказал Джикия на YouTube-канале национальной команды России.

Напомним, турнир должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен на год из-за пандемии коронавируса.



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