Австрия установила собственный рекорд по броскам в игре с Россией

Сборная России обыграла национальную команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась со счетом 7:1 в пользу команды под руководством Игоря Ларионова.

Австрийский коллектив нанес в прошедшей игре 18 бросков. Это больше, чем матчах против США (10) и Швеции (6) вместе взятых.

Напомним, что игры против двух вышеперечисленных команд австрийцы проиграли с общим счетом 0:15.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов оценил игру своих подопечных в матче с Австрией.