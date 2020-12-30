Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, не забившей Австрии во втором периоде

Сборная России стала первой командой на молодежном чемпионате мира 2021 года, не забившей национальной команде Австрии во втором периоде.

Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Австрии проиграла национальной команде США со счетом 11:0. Во втором — сборной Швеции со счетом 4:0.

МЧМ-2021 проходит в городе Эдмонтон (Канада) с 25 декабря по 6 января 2021 года.

Ранее сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021.