Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, не забившей Австрии во втором периоде
Карен Саркисян
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Сборная России стала первой командой на молодежном чемпионате мира 2021 года, не забившей национальной команде Австрии во втором периоде.
Напомним, что в первом матче МЧМ-2021 сборная Австрии проиграла национальной команде США со счетом 11:0. Во втором — сборной Швеции со счетом 4:0.
МЧМ-2021 проходит в городе Эдмонтон (Канада) с 25 декабря по 6 января 2021 года.
Ранее сборная Канады забросила Швейцарии десять безответных шайб на МЧМ-2021.