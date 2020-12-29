Фигуристка Щербакова рассказала о своем отношении к титулам

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем отношении к титулам, передает Olympic Channel.

«Для фигуриста очень важно выигрывать титулы. Моя работа — прыгать свои прыжки, катать свои программы. Судьи решат, кто из нас лучше справился», — сказала Щербакова.

Напомним, в декабре спортсменка выиграла чемпионат России.



Ранее Ирина Роднина раскритиковала костюмы фигуристок на чемпионате России.