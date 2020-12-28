Месси ответил на вопрос о смерти Марадоны

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси в интервью испанскому телеканалу La Sexta ответил на вопрос о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

По словам нападающего, он не хотел бы похороны как у Марадоны.

Месси рассказывает, что о смерти Марадоны узнал от отца, когда находился дома.

«Никто не мог поверить в случившееся, и я в том числе. Это казалось просто безумием», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.