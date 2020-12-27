Победители чемпионата России по фигурному катанию войдут в состав сборной на ЧМ

Победители чемпионата России по фигурному катанию войдут в состав сборной на чемпионате мира 2021, передает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Об этом решил исполком организации.

Напомним, в одиночном катании победителями стали Михаил Коляда и Анна Щербакова. В танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин. Первое место в парном катании заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Ранее сообщалось о том, что ФФККР планирует провести турниры в феврале и марте до чемпионата мира.