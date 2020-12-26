Суд оштрафовал Исмаилова на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки

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Суд оштрафовал бойца Магомеда Исмаилова на десять тысяч рублей за провокацию массовой драки на турнире Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кунцевского суда.

Напомним, во время турнира Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка с участием Исмаилова и Владимира Минеева.

Конфликт удалось погасить только с помощью сотрудников полиции.

Ранее Сергей Харитонов прокомментировал драку Исмаилова и Минеева.