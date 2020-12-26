Суд оштрафовал Исмаилова на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки

Суд оштрафовал бойца Магомеда Исмаилова на десять тысяч рублей за провокацию массовой драки на турнире Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кунцевского суда.

Напомним, во время турнира Fight Nights Global Winter Cup произошла массовая драка с участием Исмаилова и Владимира Минеева.

Конфликт удалось погасить только с помощью сотрудников полиции.



Ранее Сергей Харитонов прокомментировал драку Исмаилова и Минеева.