Плющенко раскритиковал судей за оценки Трусовой в короткой программе

Тренер Евгений Плющенко поделился эмоциями от выступления Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России, передает ТАСС.

Напомним, фигуристка набрала 75,76 балла.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший прокат, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Хорошо, будем думать дальше», — сказал Плющенко.



Ранее фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате России.