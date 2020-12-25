Плющенко раскритиковал судей за оценки Трусовой в короткой программе
Андрей Черников
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Тренер Евгений Плющенко поделился эмоциями от выступления Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России, передает ТАСС.
Напомним, фигуристка набрала 75,76 балла.
«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший прокат, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Хорошо, будем думать дальше», — сказал Плющенко.
Ранее фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате России.