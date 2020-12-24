Газизов думает над предложением «Уфы» о возвращении в клуб

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может вернуться в «Уфу». Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам нынешнего гендиректора башкирского клуба Рината Шайбекова, 52-летний функционер отказался обсуждать перспективы возможного возвращения до конца 2020 года.

Напомним, что Газизов перешел на работу в «Спартак» в июле нынешнего года и отработал там пять месяцев.

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