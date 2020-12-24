Новый гендиректор «Локомотива» рассказал о будущем Николича

Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о будущем главного тренера московского клуба Марко Николича, передает «Матч ТВ».

По словам гендиректора «Локомотива», Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона.

Леонченко отмечает, что все составляющие для жизнедеятельности московского клуба нормально функционируют.

«Все в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается», — добавил он.

Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.