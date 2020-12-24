Новый гендиректор «Локомотива» рассказал о будущем Николича
Карен Саркисян
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Новый генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о будущем главного тренера московского клуба Марко Николича, передает «Матч ТВ».
По словам гендиректора «Локомотива», Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона.
Леонченко отмечает, что все составляющие для жизнедеятельности московского клуба нормально функционируют.
«Все в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается», — добавил он.
Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.