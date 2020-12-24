Нападающий сборной России Подколзин оценил готовность команды к МЧМ

Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.

Нападающий сборной России Василий Подколзин оценил готовность национальной команды к МЧМ-2021, передает «Чемпионат.com».

По словам нападающего, сборная России не вышла на пик физического состояния.

Подколзин отмечает, что сборная разберет свои ошибки.

«С хорошей игрой войдем в турнир», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.

Финал турнира пройдет 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.