Ларионов высказался о поражении сборной России от Канады перед МЧМ

Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался о результате игры, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, важно понимать, что турнир пока не начался, а 23 декабря побеждать еще не обязательно.

Ларионов считает, что в целом, сборная сыграла хорошо и создала много моментов.

«Немного не повезло, но я доволен качеством игры», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.

Финал турнира пройдет 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.