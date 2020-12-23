Действующий обладатель чемпионского титула в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным спортсменом России 2020 года в СМИ. Об этом сообщает Медиалогия.

Имя 32-летнего бойца чаще всего мелькало в отечественных СМИ — более 109 тыс. раз.

Вторую строчку в рейтинге занял нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, третью — форвард столичного «Спартака» Александр Кокорин.

Самой популярной спортсменкой в СМИ в 2020 году стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов признан самым популярным спортсменом России по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).