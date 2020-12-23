Журналист высказался о возможном назначении Карреры на пост тренера «Локомотива»

Спортивный журналист Алексей Андронов в своем Telegram-канале высказался о возможном назначении бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры на пост наставника московского «Локомотива».

По мнению комментатора, увольнение Карреры из АЕКа больше всего должно волновать главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

Андронов отмечает, что Карреру в «Локомотив» активно лоббирует спортивный агент Тимур Гурцкая.

«Шансы весьма велики», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что Каррера уволен из АЕКа.