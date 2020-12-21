«Спартак» намерен обжаловать трехматчевую дисквалификацию Тедеско

Московский «Спартак» намерен обжаловать трехматчевую дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско, полученную пале скандала в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает «СЭ».

В настоящее время представители столичного клуба идут полный текст решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) с мотивировочной частью, после чего будет подана соответствующая апелляция.

Напомним, что после игры с «Зенитом» Тедеско объявил об уходе из «Спартака» по истечению контракта.

Ранее сообщалось, что экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о предстоящем уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера московского «Спартака».