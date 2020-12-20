«Аталанта» Миранчука разгромила «Рому» в матче чемпионата Италии
В очередном матче 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Рому».
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Йосип Иличич, Луис Муриэль, Робин Госенс и Дуван Сапата.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Эдин Джеко.
Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 81-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.
Этот успех позволил подопечным Джанпьеро Гасперини набрать 21 очко и подняться на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А.
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