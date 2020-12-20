Форвард «Боруссии» Тюрам» извинился за плевок в лицо сопернику

Нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам принес извинения за свое неспортивное поведение на поле во время матча.

В поединке 13-го тура чемпионата Германии форвард плюнул в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Пошу. Инцидент произошел на 79-й минуте игры, футболист был удален с поля.

«Сегодня произошло то, что для меня нехарактерно и не должно происходить когда-либо. Я неверно отреагировал на поведение соперника, и то, что случилось, произошло случайно, без умысла.

Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию», — написал Тюрам в своем Twitter.

Форвард добавил, что готов принять любое наказание, которое ему будет вынесено за этот проступок.

Стоит отметить, что встреча завершилась победой «Хоффенхайма» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось. что «Бавария» переиграла «Байер-04» при помощи дубля Левандовски.