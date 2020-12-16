Тихонов высказался о выступлении клубов РПЛ в еврокубках

Российский тренер Андрей Тихонов высказался о выступлении клубов Российской премьер-лиги в европейских кубках в нынешнем сезоне, передает «РБ-Спорт».

По словам тренера, РПЛ — очень медленный чемпионат и не способствует удачному выступлению в еврокубках.

Тихонов отмечает, что когда клубы РПЛ попадают в Европу, то не справляются со скоростями.

«Мы не конкурируем даже со средними командами Европы», — добавил он.

Напомним, что «Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против загребского «Динамо». Первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года. Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Тихонов надеется на «Спартак» в матче с «Зенитом».