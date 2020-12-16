Тихонов высказался о выступлении клубов РПЛ в еврокубках
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский тренер Андрей Тихонов высказался о выступлении клубов Российской премьер-лиги в европейских кубках в нынешнем сезоне, передает «РБ-Спорт».
По словам тренера, РПЛ — очень медленный чемпионат и не способствует удачному выступлению в еврокубках.
Тихонов отмечает, что когда клубы РПЛ попадают в Европу, то не справляются со скоростями.
«Мы не конкурируем даже со средними командами Европы», — добавил он.
Напомним, что «Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы сыграет против загребского «Динамо». Первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года. Начало — в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что Тихонов надеется на «Спартак» в матче с «Зенитом».