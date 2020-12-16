В сборной России нет случаев заражения коронавирусом перед этапом Кубка мира по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил об отсутствии положительных тестов на коронавирус перед четвертым этапом Кубка мира, передает ТАСС.

Напомним, что четвертый этап Кубка мира по биатлону состоится в австрийском Хохфильцене.

По словам Польховского, после прилета в Хохфильцен не было ни одного положительного результата теста ни в одной команде.

«Вчера мы еще раз сдали тесты», — добавил тренер.

Напомним, что старты в Хохфильцене пройдут с 17 по 20 декабря.

Ранее сборная России по биатлону обновила медальный антирекорд до 33-х гонок.