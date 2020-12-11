НХЛ намерена вакцинировать всех игроков перед стартом сезона
Антон Борисов
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует вакцинировать всех игроков от коронавируса перед стартом нового сезона, сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон в Twitter.
«Источник подтверждает, что НХЛ планирует закупку вакцины от COVID для всех участников, которые будут вовлечены в старт предстоящего сезона», — написал Шэннон.
По информации СМИ, новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует 13 января. Команды проведут по 56 матчей.
Ранее сообщалось, что прибыль НХЛ за сезон-2019/20 снизилась на 68%.