НХЛ намерена вакцинировать всех игроков перед стартом сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует вакцинировать всех игроков от коронавируса перед стартом нового сезона, сообщает журналист Sportsnet Джон Шэннон в Twitter.

«Источник подтверждает, что НХЛ планирует закупку вакцины от COVID для всех участников, которые будут вовлечены в старт предстоящего сезона», — написал Шэннон.

По информации СМИ, новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует 13 января. Команды проведут по 56 матчей.

Ранее сообщалось, что прибыль НХЛ за сезон-2019/20 снизилась на 68%.