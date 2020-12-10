Прокурор Швейцарии призвал возбудить дело против главы ФИФА

Специальный прокурор Швейцарии Штефан Келлер призвал возбудить уголовное дело против главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за использование частного самолета в 2017 году.

«Специальный федеральный прокурор завершил рассмотрение уголовных обвинений, выдвинутых против президента ФИФА Джанни Инфантино об использовании частного самолета», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте спецпрокурора.

По словам Келлера, имеются явные признаки того, что Инфантино виновен в совершении уголовного преступления.

Летом 2020 года прокуратура Швейцарии завела уголовное дело в отношении Инфантино. Главу ФИФА уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Ранее Международный олимпийский комитет получил жалобу на Инфантино.