На «Тамбов» возбуждено дело о невыплате зарплаты

На клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.

Напомним, в ноябре прокуратура оштрафовала тамбовский на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Отмечалось клуб задолжал работникам за июнь-август 2020 года около 90,4 млн рублей.

«В отношении ассоциации футбольный клуб «Тамбов» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП», — говорится на сайте прокуратуры Тамбовской области.

«Тамбову» грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.



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