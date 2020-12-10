На «Тамбов» возбуждено дело о невыплате зарплаты
Андрей Черников
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На клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» возбуждено административное дело о невыплате зарплаты.
Напомним, в ноябре прокуратура оштрафовала тамбовский на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Отмечалось клуб задолжал работникам за июнь-август 2020 года около 90,4 млн рублей.
«В отношении ассоциации футбольный клуб «Тамбов» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст.5.27 КоАП», — говорится на сайте прокуратуры Тамбовской области.
«Тамбову» грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
Ранее «Тамбов» пошутил над увольнением Газизова из «Спартака».