Николич подвел итоги участия «Локомотива» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0.

Таким образом, московский клуб завершил выступление в европейских кубках нынешнего сезона.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат игры и участия в Лиге чемпионов, передает «Матч ТВ».

По словам тренера, у «Локомотива» все было в порядке по составу в первые четыре тура, а последние две игры прошли в ненормальном режиме. Николич отмечает, что ситуация менялась ежеминутно, потому что выбывали игроки.

«Результат неудачный, но для меня команда показала характер. Игроки на поле были готовы биться, несмотря на их позиции», — добавил он.

Лига чемпионов. 6 тур

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 2:0

Голы: 1:0 — Зюле, 63, 2:0 — Шупо-Мотинг, 80.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.