Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы ЦСКА — «Динамо»
Карен Саркисян
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает официальный сайт московского клуба.
По словам тренера, отдельных задач матч с «Динамо» не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе.
Гончаренко отмечает, что ЦСКА надо сделать все возможное, чтобы победить.
«Это рейтинговые очки и клубный престиж», — добавил он.
Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.
Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.