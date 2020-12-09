Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги Европы ЦСКА — «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, передает официальный сайт московского клуба.

По словам тренера, отдельных задач матч с «Динамо» не решает, но футболисты всегда должны оставаться профессионалами, стремиться к победе.

Гончаренко отмечает, что ЦСКА надо сделать все возможное, чтобы победить.

«Это рейтинговые очки и клубный престиж», — добавил он.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится 10 декабря в Загребе. Начало — 23:00.

Ранее сообщалось, что игроки «ПСЖ» и «Истанбула» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов.