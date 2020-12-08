Левченко назвала ситуацию в Белоруссии «геноцидом»
Карен Саркисян
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Баскетболистка Елена Левченко назвала ситуацию в Белоруссии «правовым дефолтом» и «геноцидом народа», передает Forbes.ru.
По словам баскетболистки, отношение властей к людям она увидела задолго до выборов и была свидетелем того, как от спортсменов, которые сделали очень много для Белоруссии, просто избавляются.
Левченко отмечает, что таких репрессий Европа не видела с 40-х годов.
«Это правовой дефолт, когда законы существуют не для людей, а для государства. В Белоруссии происходит геноцид своего народа», — добавила она.
Ранее российская биатлонистка призналась в использовании допинга.