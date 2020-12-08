Левченко назвала ситуацию в Белоруссии «геноцидом»

Баскетболистка Елена Левченко назвала ситуацию в Белоруссии «правовым дефолтом» и «геноцидом народа», передает Forbes.ru.

По словам баскетболистки, отношение властей к людям она увидела задолго до выборов и была свидетелем того, как от спортсменов, которые сделали очень много для Белоруссии, просто избавляются.

Левченко отмечает, что таких репрессий Европа не видела с 40-х годов.

«Это правовой дефолт, когда законы существуют не для людей, а для государства. В Белоруссии происходит геноцид своего народа», — добавила она.

Ранее российская биатлонистка призналась в использовании допинга.