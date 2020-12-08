Губерниев поделился мнением о соперниках сборной России в отборе к ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о соперниках сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его мнению, у подопечных Станислава Черчесова имеются неплохие шансы, чтобы побороться за выход на мундиаль.

«С учетом того, что проходит на чемпионат мира по сути одна лишь команда из группы, было важно кто нам достанется именно из первой или второй корзины. Потому что оттуда сверху мог быть «приговор». Приговор - -это Бельгия, Португалия, Германия, Франция. Нас к этой «мере» не приговорили. Это главное! Шанс остался.

С такими средними игроками, как есть у нас, будем в любом случае барахтаться. Плыть не получится. Куда выплывем — будут решать нюансы. К примеру, без Фернандеса, Головина и Дзюбы в решающих матчах ловить будет нечего.

И спросите еще про роль Артема в команде. Не только на поле. Кто-то, может, честно расскажет. Хорваты — фаворит группы. Но не явный. Они стали слабее!» — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки отборочного к чемпионату мира 2022 года.