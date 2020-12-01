Медведева пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева пропустит пятый этап Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, причиной отсутствия 21-летней спортсменки стали проблемы со здоровьем, из-за которых ей до этого не удалось выступить на этапе Гран-при России.

Напомним, что в нынешнем сезоне ученица заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе выходила на лед лишь на открытых прокатах.

Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова исполнила зажигательный танец вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.