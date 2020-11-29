Главный тренер «Спартака» высказался о выборе левого защитника на матч с «Ротором»

Московский «Спартак» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

В составе «Спартака» забитыми мячами отметились Александр Кокорин и Самюэль Жиго.

После игры главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о выборе левого защитника на матч с «Ротором», передает корреспондент «Газета.Ru» Максим Гужевский.

«У нас были разные варианты, мы обсуждали и с Мозесом, и с Зобниным, как мы будем играть. Они согласились с текущей схемой и оба в первом тайме подключались к атакам. Они имели несколько хороших моментов, когда входили в штрафную, но конечно, их надо было реализовывать», — сказал он.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 16-й тур

«Спартак» — «Ротор» — 1:0

Гол: 1:0 — Кокорин, 15 (п); 2:0 — Жиго, 90.



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