Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени для младшего сына

Экс-фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» объяснили выбор имени для младшего сына Арсения.

Рудковская отметила, что они называют всех детей только русскими именами, но все подходящие имена были заняты.



«Выбирали между Дмитрием и Арсением и в результате остановились на втором», — добавил Плющенко.



Ранее Елизавета Туктамышева отреагировала на пост Плющенко в ее поддержку.