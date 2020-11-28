Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени для младшего сына
Андрей Черников
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Экс-фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская в эфире программы «Вечерний Ургант» объяснили выбор имени для младшего сына Арсения.
Рудковская отметила, что они называют всех детей только русскими именами, но все подходящие имена были заняты.
«Выбирали между Дмитрием и Арсением и в результате остановились на втором», — добавил Плющенко.
Ранее Елизавета Туктамышева отреагировала на пост Плющенко в ее поддержку.