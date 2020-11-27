Марадона был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был похоронен неподалеку от Буэнос-Айреса, сообщает телеканал TN.

Марадона был похоронен на частном кладбище Белла Виста рядом с родителями.

Легендарный футболист скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Напомним, что в Аргентине объявлен трехдневный общенациональный траур.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Марадоны спрятали от пытающейся прорваться на прощание толпы.