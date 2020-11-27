Главный тренер «Фейеноорда» прокомментировал ничью с ЦСКА в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с голландским «Фейеноордом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, он рад, что «Фейеноорд» набрал важное очко, потому что матч был непростым. Адвокат отмечает, что в ЦСКА много молодых и талантливых игроков.

«ЦСКА хорошо играл, давил на нас и мы довольны, что отстояли ничью. Это дорогого стоит», — добавил он.

В следующем туре ЦСКА примет австрийский «Вольфсберг».

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Фейеноорд» начался с минуты молчания в память о чемпионе мира 1986 года Диего Марадоне.