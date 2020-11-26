Медведев отреагировал на смерть Марадоны

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Российский теннисист Даниил Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.

«Покойся с миром, Марадона!» — написал он.

Ранее умер Диего Марадона.