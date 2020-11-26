Медведев отреагировал на смерть Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Российский теннисист Даниил Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.
«Покойся с миром, Марадона!» — написал он.
Ранее умер Диего Марадона.
R.I.P Maradona! #diegomaradona— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 25, 2020