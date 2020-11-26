Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.

«Диего Армандо Марадона. Было честью играть против легенды. RIP», — говорится в сообщении.

Ранее умер Диего Марадона.