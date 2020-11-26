«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
Карен Саркисян
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Чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.
Московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны на официальной странице клуба в Twitter.
«Диего Армандо Марадона. Было честью играть против легенды. RIP», — говорится в сообщении.
Ранее умер Диего Марадона.
Диего Армандо Марадона.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Было честью играть против легенды.
RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH